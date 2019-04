Gli animali in DMC5,God of War, Horizon e altri: i migliori scatti in-game su PS4 per Sony

In occasione dell'ultima edizione del contest settimanale Share of the Week, Sony ha sfidato i giocatori ad immortalare i più intriganti animali del mondo videoludico in intriganti scatti in-game.

Non vincolati ad uno specifico gioco, gli utenti attivi su Playstation 4 e Playstation 4 Pro hanno spaziato con la fantasia, immortalando creature provenienti da diverse saghe videoludiche. Profondamente variegato l'insieme degli animali rappresentati all'interno delle immagini giudicate più meritevoli. Tra questi troviamo infatti pantere, giaguari, rapaci ed elefanti, ma anche volpi e lucertole! Ampia varietà anche nei giochi rappresentati. Tra questi figurano alcune esclusive PS4, come God of War, di cui è stato recentemente annunciato il documentario God of War Raising Kratos, Horizon: Zero Dawn o Uncharted: the Lost Legacy, ma non solo. Presenti all'appello anche Devil May Cry 5, Assassin's Creed Origins e Shadow of the Tomb Raider. Come da tradizione, trovate gli scatti vincitori direttamente in calce a questa news: qual è il vostro preferito?



Tema della prossima edizione di Share of the Week sarà Days Gone, nuovo gioco di Bend Studio esordito in esclusiva su Playstation 4 in data venerdì 26 aprile. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra approfondita recensione di Days Gone, a cura di Giuseppe Arace.