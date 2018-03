Animali Fantastici 2, Ready Player One e Loro: le migliori news Cinema di ieri

Oltre al sempre presentedei, ieri è stata una giornata interessante anche per le novità relative a diversi frachise molto attesi come. Iniziamo allora da questi.

Il primo trailer di Animali Fantastici 2 in dirittura d'arrivo!

Rilasciando online un breve teaser d'annuncio la Warner Bros ci ha fatto sapere ieri che oggi arriverà finalmente il primo trailer ufficiale dell'attesissimo Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, secondo capitolo della pentalogia cinematografica scritta da J. K. Rowling e diretta da David Yates. Protagonista sarà ancora una volta Eddie Redmayne nei panni del magizoologo Newt Scamander, anche se ruolo centralo lo avrà anche la storia d'amicizia e rivalità tra Albus Silente (Jude Law) e Grindelwald (Johnny Depp). Tra poche ore potremo dare quindi una prima occhiata al progetto.



Reazioni entusiaste all'anteprima di Ready Player One

Due settimane ci separano ormai dall'arrivo nelle sale di Ready Player One di Steven Spielberg, ma soli due giorni fa il film è stato proiettato in anteprima al SXSW, trascinandosi dietro come sempre le solite reazioni a caldo, quasi tutte davvero entusiaste dell'adattamento del romanzo di Ernest Cline. Molti lo hanno definito "un classico film alla Spielberg", altri "molto divertente" e ancora altri "pieno di tantissimo cinema differente". Scopriremo a breve la verità.



Primo teaser trailer di Loro di Paolo Sorrentino

A grande sorpresa, ieri la Universal Pictures ha rilasciato online il primo teaser trailer ufficiale di Loro, nuovo lavoro scritto e diretto da Paolo Sorrentino che vedrà il camaleontico Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi, il tutto per raccontare la vita fatta di politica, eccessi e ricchezza di uno degli uomini più importanti (nel bene e nel male) del nostro paese. Il mood è molto vicino a La grande bellezza, ma staremo a vedere quanto Sorrentino si schiererà pro o contro Il Presidente, se con coraggio, dovizia di particolari o raccontando solo l'estetica di un mondo così peculiare e corrotto come quello dell'imprenditoria e della politica.



Nuovo spot di Avengers: Infinity War e la reaction di Josh Brolin

"La fine è vicina" nel nuovo, entusiasmante spot ufficiale di Avengers: Infinity War, dove in realtà sono molto poche le immagini inedite mostrate, in attesa di un nuovo trailer ufficiale più corposo e lungo. Ieri poi Josh Brolin (Thanos) è intervenuto per parlare della sua reazione dopo aver visionato 30 minuti del crossover, rivelando come questi siano stati per lui "davvero sorprendenti". E l'attesa non fa che crescere ulteriormente.



Christopher Eccleston contro Thor: The Dark World

Ieri si è consumato l'ennesimo attacco di un attore famoso nei confronti di uno studio movie nel quale aveva lavorato, ed esattamente la storia di Christopher Eccleston contro Thor: The Dark World e anche contro G.I. Joe. Con molta chiarezza e senza mandarle a dire a nessuno, l'attore ha semplicemente rivelato come in alcuni film di Hollywood come Fuori in 60 secondi si sia trovato molto bene, mentre in altri (i due citati) no, "tanto da volersi sparare in bocca per l'orrenda esperienza". Decisamente molto diretto.



Il provino di Tommy Wiseau per il Joker

Conosciuto soprattutto per il suo The Room, Tommy Wiseau è tornato ultimamente alla ribalta grazie al The Disaster Artist di James Franco, che raccontava proprio la storia della realizzazione del "Quarto Potere dei film brutti". Come sappiamo, poi, l'attore si era candidato alla parte del Joker nello stand-alone di Todd Phillips, ma ieri è sbarcato online il falso provino di Wiseau nella parte, registrato negli studi di The Nerdist. Il risultato, inutile dirlo, è davvero esilarante e disastroso.