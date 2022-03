Che animali sono Ratchet & Clank?

Sin dall'esordio, avvenuto nel 2002 su PS2, la serie di Ratchet & Clank ha riscosso un grande successo, espandendosi attraverso l’uscita di vari sequel, spin-off, fumetti e pure una pellicola cinematografica. Alla base di tale trionfo, oltre alla sapiente unione del genere platform all’azione tipica dei TPS, la caratterizzazione dei protagonisti che passa attraverso il loro design.

Parlando a proposito di quest'ultimo aspetto, i due eroi a quali animali assomigliano? Da un lato abbiamo Clank, fedele spalla del protagonista nonché piccolo robot creato dagli Zoni (esseri composti da bioenergia e capaci di manipolare il tempo e lo spazio a loro piacimento), la cui forma in verità non ha nulla di bestiale ed è invece molto più riconducibile a quella di un umano, seppur dalle dimensioni contenute.



Dall’altro troviamo invece Ratchet, che per quanto possa sembrare un vero animale appartiene alla specie immaginaria dei Lombax. Questi umanoidi, simili a un felino dal corpo striato e con grandi orecchie a punta, provengono dal pianeta chiamato Fastoon e hanno un'innata affinità con i macchinari. Purtroppo, all’interno dell’universo galattico ideato da Insomniac Games, i Lombax sembrano essere una stirpe ormai estinta, fatta eccezione per i pochi personaggi quali Angela Cross, Alister Azimuth e l’eroica Rivet di Ratchet & Clank: Rift Apart.

