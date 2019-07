Le animazioni di Pokémon Spada e Scudo sono "riciclate" da quelle di Sole e Luna per 3DS?

Nelle ultime ore è scoppiata una piccola polemica per quanto riguarda Pokémon Spada e Scudo, e nonostante il gioco sia uno dei più attesi dai fan, non è nemmeno la prima discussione che sorge riguardo il primo vero e proprio capitolo della saga su Nintendo Switch.

Già il fatto che Pokémon Spada e Scudo non includerà tutti i Pokémon ha fatto alzare più di un sopracciglio, tanto che il producer Junichi Masuda ha dovuto spiegare che la decisione era in parte dovuta al fatto che il team stesse concentrando i propri sforzi nella produzione di animazione di qualità.

Stavolta però sono proprio le animazioni a finire nel mirino della critica, visto che un utente ha postato un video online in cui paragona le animazioni del gioco in arrivo su Nintendo Switch, a Pokémon Sole e Luna uscito invece su 3DS, proprio perché sembrano molto simili tra loro, tanto da ipotizzare che Nintendo le stesse in qualche modo "riciclando".

Si parla in particolare delle animazioni di Wingull, Bunnelby, Machoke e Pikachu, che si muovono in Pokémon Spada e Scudo esattamente come nel videogioco su 3DS. Potete dare un'occhiata voi stessi nel video che trovate in apertura. Che ne pensate? Per approfondire, potete leggere la nostra anteprima di Pokémon Spada e Scudo all'E3 2019.