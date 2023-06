Anime Expo 2023 in arrivo: tra Like A Dragon, Persona, Granblue Fantasy e tanto altro

Dopo l'annuncio del Bandai Namco Summer Showcase, è tempo di scoprire l'intero programma dell'Anime Expo 2023, in programma tra sabato 1 e martedì 4 luglio.

L'evento atteso a Los Angeles ospiterà infatti tantissimi panel legati al mondo degli anime, inclusi videogiochi. Tra i publisher e le software house che hanno già confermato la propria partecipazione alla manifestazione troviamo Bandai Namco, Atlus, CyberConnect2 e non solo, con novità in arrivo per Granblue Fantasy, Persona (ricordiamo che Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica saranno sottotitolati in italiano) e Yakuza/Like A Dragon.



Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli sugli eventi e i panel a tema videoludico in programma all'Anime Expo 2023:

Sabato 1 luglio

Bandai Namco Summer Showcase ;

; Shin Megami Tensei: celebrazioni per l'anniversario della serie Atlus;

Disgaea 7: Wovs of the Virtueless - panel

Domenica 2 luglio

Granblue Fantasy: Relink e Granblue Fantasy: Versus - panel con i director Tetsuya Fukuhara e Yasuyuki Kaji;

e Granblue Fantasy: Versus - panel con i director Tetsuya Fukuhara e Yasuyuki Kaji; Yakuza/Like A Dragon - panel con novità sui prossimi giochi, con probabili dettagli su Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Tra gli ospiti anche Hiroyuki Sakamoto e Takaya Kuroda (voce di Kazuma Kiryu);

- panel con novità sui prossimi giochi, con probabili dettagli su Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Tra gli ospiti anche Hiroyuki Sakamoto e Takaya Kuroda (voce di Kazuma Kiryu); Fae Farm - panel;

Lunedì 3 luglio

Persona 5 Tactica - panel;

- panel; Spike Chunsoft - panel dedicato alla line-up 2023, inclusi Master Dective Archives: RAIN CODE e Anonymous; Code;

Hi-Fi Rush - panel;

Persona 3 Reload - panel;

- panel; Shin Megami Tensei - XXV anniversario: celebrazioni del passato della serie e uno "sguardo al futuro";

Martedì 4 luglio

CyberConnect2 - panel dedicato alla software house, con approfondimenti su FUGA: Melodies of Steel 2;

Oltre agli appuntamenti citati, è probabile che la cornice dell'Anime Expo 2023 possa ospitare nuovi annunci legati a trasposizioni videoludiche di celebri serie anime.