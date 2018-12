Animus Stand Alone: il nuovo video annuncia la data di lancio su Switch

Gli sviluppatori sudcoreani di Tenbirds volgono il loro sguardo in direzione della sempre più folta platea di appassionati di action ruolistici su Nintendo Switch e confermano l'imminente approdo su eShop di Animus Stand Alone con un video che illustra le dinamiche di gioco di questo intrigante soulslike.

In base a quanto illustrato dagli autori di Seoul, Animus Stand Alone sarà disponibile a partire dal 24 dicembre ad un prezzo che, con ogni probabilità, non si discosterà molto dai 5 € circa richiesti per acquistarne le edizioni mobile su App Store e Google Play. In questa sua nuova versione, il progetto di Tenbirds ispirato a Dark Souls vanterà un comparto grafico più curato, un sistema di combattimento riformulato in funzione dei tasti e dei sensori dei JoyCon e un'interfaccia utente più fruibile.

Sotto il profilo prettamente contenutistico, la riedizione nintendiana di Animus sarà identica a quella per sistemi mobile e comprenderà 4 livelli di difficoltà, 24 missioni principali e 17 attività secondarie da portare a termine all'interno di un mondo di gioco particolarmente ampio e suddiviso in 4 aree, ciascuna caratterizzata da un suo stile e da una pletora di nemici minori da affrontare per acquisire l'esperienza necessaria per affrontare gli 11 boss maggiori.

Se siete interessati a questo genere di esperienze e volete approfondire la conoscenza di questo titolo prima che veda la luce sull'eShop di Nintendo Switch, dopo esservi gustati il video di presentazione a inizio articolo vi consigliamo di leggere la recensione di Gabriele Laurino realizzata in concomitanza con il lancio di Animus Stand Alone su sistemi iOS e Android.