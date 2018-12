Animus Stand Alone: un video mostra il Gameplay su Nintendo Switch

Animus Stand Alone è un gioco appartenente alla categoria degli action-RPG. Ispirato a Dark Souls, ha esordito su dispositivi mobile, sia Android sia iOS, ma è ora disponibile anche su Nintendo Switch.

Nei primi giorni del mese di Dicembre, infatti, gli sviluppatori di Tenbirds avevano annunciato che Animus Stand Alone sarebbe approdato anche sulla console ibrida della Casa di Kyoto con una grafica rivisitata. Nessuna novità invece sotto il profilo dei contenuti, per i quali non sono stati previsti cambiamenti rispetto alla versione mobile del gioco.

Nel corso della giornata del 24 dicembre 2018, Animus Stand Alone è dunque approdato sull'e-shop di Nintendo Switch, ed è ora acquistabile da tutti i videogiocatori in possesso dell'ultima console della Casa di Kyoto. Per farvi un'idea della struttura e dell'aspetto che caratterizzano questa nuova versione del gioco, vi segnaliamo un interessante video gameplay, della durata di poco superiore ai trenta minuti. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news.

Per i lettori che desiderano ulteriori informazioni su Animus Stand Alone, segnaliamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra Recensione del titolo, a cura di Gabriele Laurino.