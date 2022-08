Aniplex annuncia un nuovo RPG ma ne sapremo di più al Tokyo Game Show

Il publisher giapponese Aniplex e lo sviluppatore DeskWorks! (noto per RPG Time! The Legend of Wright) hanno annunciato un nuovo misterioso RPG, purtroppo però al momento non abbiamo alcun dettaglio e maggiori informazioni sono attese al Tokyo Game Show.

Il sito teaser raggiungibile all'indirizzo worl2.world include solamente tre artwork che potete vedere qui sotto, immagini concept che in realtà non svelano molto sulla natura del progetto, permettendo solamente di dare una occhiata ad alcune ambientazioni e a due personaggi.

Il profilo Twitter W2W_pr non rivela altre informazioni limitandosi a riportare il link al sito web e una data, quella del 15 settembre, quando Aniplex svelerà ulteriori dettagli su questo progetto. Non si tratta di una data casuale bensì del primo giorno di apertura del Tokyo Game Show 2022 in programma al Makuhari Messe di Chiba dal 15 al 18 settembre. Il gioco è atteso su piattaforme mobile iOS (iPhone, iPad) e Android, altre versioni non sono state confermate.

Aniplex è una sussidiaria di Sony Corporation particolarmente attiva in Giappone e celebre per giochi come Fate/Grand Order, Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story, Kirara Fantasia, Fate/Grand Order Waltz in the Moonlight/Lostroom, Melty Blood Type Lumina e Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, quest'ultimo arrivato anche in Occidente e pubblicato da SEGA.