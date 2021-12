Aniplex, ex Sony Pictures Entertainment, ha comprato gli sviluppatori di Fate Grand Order

Aniplex (compagnia di proprietà di Sony Corporation) ha annunciato di aver acquistato la divisione gaming di Delightworks, sviluppatore giapponese noto per Fate/Grand Order, uno dei giochi mobile di maggior successo in Asia.

Delightworks continuerà ad operare come compagnia indipendente ma non si occuperà più di videogiochi con l'intero business legato al gaming ora di proprietà di Aniplex, per l'occasione verrà fondata una nuova compagnia con un nome diverso, ancora da annunciare e che sarà svelato all'inizio del prossimo anno.

L'operazione si concluderà nella primavera del 2022, l'intero staff di Delightworks e tutti gli sviluppatori di Fate/Grand Order passeranno quindi sotto l'ala protettiva di Aniplex, con quest'ultima compagnia che ora possiede interamente l'IP dopo aver fatto da publisher negli anni scorsi.

Fate/Grand Order (conosciuto anche come FGO o FG/O) è uno dei maggiori successi degli ultimi anni in ambito mobile in Giappone e Asia, dove il gioco è estremamente popolare tanto da aver dato vita ad un vero e proprio franchise con gadget, merchandising e altre produzioni legate alla serie.

Aniplex è una compagnia di proprietà di Sony Corporation e recentemente ha pubblicato in Giappone Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles, il videogioco basato sulla celebre serie manga/anime sviluppato dal team CyberConnect 2 e distribuito in occidente da SEGA.