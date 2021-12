Ann Takamaki in versione Panther nel cosplay affascinante di Persona 5

Considerate tutte le software house - e non solo - nipponiche, Tokyo è scenario di tanti videogiochi. Molti quartieri più famosi come Shibuya e Shinjuku e luoghi simbolici come la Tokyo Sky Tree e tanti altri sono stati riprodotti fedelmente. Alcuni di questi luoghi fanno da cornice in Persona 5, uno dei JPRG più famosi di sempre.

Il protagonista di Persona 5 non è l'unico personaggio utilizzabile durante i vari scontri e le missioni da compiere per arrivare al finale. Uno di questi è Ann Takamaki, una delle figure più amate per vari motivi del videogioco di Atlus. Bionda e con un fisico da modella - lavoro che tra l'altro svolge part-time in concomitanza con gli studi - è anche una delle Ladre Fantasma, col nome in codice Panther.

Durante questi eventi, Ann sveste i panni da liceale e indossa una tuta rossa attillata con una cerniera al centro e porta con sé una maschera da poggiare sugli occhi e un frustino dello stesso colore. Il suo fascino aumenta e a dimostrarlo ci sono tanti cosplay di Panther da Persona 5 che spuntano in rete e ottengono tanti consensi.

Il cosplay di questa versione di Ann Takamaki stavolta è stato presentato da Alina Becker, la cui foto è disponibile in basso. C'è chi invece ha proposto dei cosplay di Ann molto diversi e variegati.