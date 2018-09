Anna e Lei debuttano nel roster di Tekken 7 come parte del Season Pass 2

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che la prima parte del Season Pass 2 di Tekken 7 sarà disponibile da domani 6 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC e comprenderà Lei e Anna come personaggi giocabili, insieme con nuovi costumi, capigliature e accessori.

Lei Wulong si è preso una pausa dalla Polizia dopo aver fallito l’arresto di Jin Kazama. Durante questo periodo è anche diventato fan della star televisiva Lucky Chloe (un’impiegata della G Corporation). La sua speranza di incontrare un giorno il suo idolo e l’interesse nello scoprire di più sulla G Corporation, lo portano a cercare di trovare il leader, Kazuya Mishima.

Dopo gli eventi del King of Iron Fist Tournament, Anna si è stancata di tutti quei combattimenti infiniti. Dopo il suo ritiro ha incontrato e si è innamorata di un soldato della G Corporation. Ma, il giorno del loro matrimonio, è accaduta una tragedia: mentre si preparava per il gran momento, un rumore di spari ha riempito l’aria. Anna si è diretta verso la sala e, arrivando, ha trovato morto il suo fidanzato, mentre sua sorella lasciava la scena. Anna, animata da furia cieca, ha deciso quindi di tornare a lottare una volta ancora.

Anna e Lei sono disponibili come parte del Season Pass 2 o come personaggi standalone nel DLC4 e nel DLC5. I contenuti futuri includeranno 4 nuovi personaggi, incluso Negan, di The Walking Dead. A partire dal 4 settembre, i giocatori possono anche scaricare la Versione 2.0 del gioco, una patch disegnata per migliorare il combattimento e i move-set dei personaggi.