Annapurna Interactive, è tempo di novità: annunciato l'Annapurna Interactive Showcase

Ad un anno di distanza dall'ultimo Annapurna Interactive Showcase dove hanno annunciato The Lost Wild, Flock e non solo, il noto publisher dietro l'arrivo di Stray ed altre perle digitali nel mondo videoludico fa sapere all'utenza che nel corso delle prossime settimane arriverà un nuovo appuntamento: è tempo dell'Annapurna Interactive Showcase.

La notizia giunge direttamente dal palco della Summer Game Fest 2023 che, dopo averci mostrato il nuovo trailer di Lies of P con la data d'uscita e la demo gratis a sorpresa, ha dato spazio nel proprio palinsesto al publisher indipendente: con un breve trailer che funge da monito per le celebri produzioni approdate nel mondo videoludico sotto l'etichetta Annapurna Interactive (vedasi il sopracitato Stray, Outer Wilds, Neon White, ecc.), l'azienda ci rimanda ad un appuntamento molto vicino.

Il prossimo Annapurna Interactive Showcase si terrà il 29 giugno alle ore 21:00 italiane. Attualmente non sappiamo molte informazioni in termini di durata e di produzioni che riceveranno un ampio spazio per la loro presentazione al mondo intero. Tuttavia, mancano poche settimane al fatidico evento e il publisher avrà molto da mostrare al proprio pubblico. In attesa della fine del mese, dunque, non ci resta che attendere ulteriori informazioni da Annapurna Interactive in occasione dello Showcase.