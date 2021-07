Annapurna Live Showcase: seguiamo l'evento su Twitch in diretta dalle 20:00

Tutto pronto per l'Annapurna Live Showcase, l'evento organizzato da Annapurna Interactive che mostrerà in azione diverse produzioni indie molto attese quali Solar Ash, Stray e Neon White, oltre a tante altre sorprese ed annunci per una presentazione che promette di regalare soddisfazioni ai fan della scena indipendente.

La redazione di Everyeye sarà ovviamente in prima fila a seguire lo showcase e commentare in diretta tutti gli annunci e i trailer che verranno mostrato questa sera a partire dalle 21:00 ore italiane. Ci troverete già a partire dalle 20:00 sul canale Twitch di Everyeye, che vi invitiamo a seguire in modo da non perdervi nulla della nostra programmazione quotidiana. C'è grande curiosità sulle novità che verranno rivelate nel corso dell'evento su Stray e Solar Ash, oltre a voler scoprire quali saranno le nuove produzioni in cantiere presso Annapurna: a tal proposito non è da escludere che possano concretizzarsi i rumors sul DLC di Outer Wilds, che potrebbe intitolarsi Echoes of the Eye.

Tra le altre produzioni confermate per l'evento troviamo anche Skin Deep e The Artful Escape, mentre al momento non è trapelato nulla in merito alla presenza di 12 Minutes in uscita per il 19 agosto 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, disponibile sin dal day one anche nel catalogo Xbox Game Pass. Considerato il debutto ormai molto vicino, non è da escludere che 12 Minutes torni a mostrarsi con gli ultimi dettagli. Lo scopriremo durante l'Annapurna Live Showcase.