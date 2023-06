Annapurna ha qualcosa da mostrarci: è Silent Hill Townfall?

La pagina Twitter ufficiale di Annapurna Interactive si è aggiornata con una nuova, criptica immagine che sembra anticipare l'arrivo di importanti novità relative al celebre publisher specializzato in giochi indie, oppure ai giochi attualmente in produzione sotto la sua etichetta.

Il post è piuttosto particolare: cita infatti alcune opzioni che, ipoteticamente, potrebbero essere impostate per un video caricato su Youtube o un livestream. Nello specifico, la visibilità è impostata su "privata", mentre non ci sono "restrizioni" di alcun tipo per accedere al contenuto. Cosa può significare dunque? Tra i commenti i follower si sono lasciati andare a più ipotesi, ma in tanti sembrano pensare alla stessa cosa: al possibile imminente arrivo di novità su Silent Hill Townfall, uno dei nuovi episodi della serie Konami attualmente in lavorazione, prodotto da Annapurna e sviluppato da No Code.

Subito dopo l'annuncio avvenuto ad ottobre 2022, di Silent Hill Townfall si sono perse le tracce e sono ancora molto poche le informazioni sul progetto. Considerato che solo pochi giorni fa è stato mostrato lo spaventoso trailer di Silent Hill Ascension, non è affatto da escludere che gli altri giochi di Silent Hill in produzione possano farsi vedere un poco alla volta prossimamente, compreso Townfall.

C'è comunque anche chi ipotizza il vicino annuncio di un nuovo Annapurna Interactive Showcase dopo quelli svolti nel 2022 e 2021, con la compagnia pronta a rivelare i suoi progetti futuri oltre ad aggiornamenti sui giochi già noti. A questo punto non resta che attendere maggiori dettagli da parte del publisher, forse già nei prossimi giorni.