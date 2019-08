Annapurna rischia la chiusura per bancarotta? Il publisher rassicura i fan

Dagli Stati Uniti rimbalzano delle voci di corridoio che vorrebbero i vertici di Annapurna Pictures in procinto di dichiarare fallimento. L'eventuale bancarotta della società fondata da Megan Ellison potrebbe segnare la prematura fine dell'emergente publisher Annapurna Interactive?

Le preoccupazioni legate alla chiusura della divisione videoludica dall'azienda californiana hanno provocato una vera e propria ondata di messaggi e di discussioni sui principali canali social e sui forum di settore.

Senza entrare nel merito delle indiscrezioni sulle sorti di Annapurna Pictures, i rappresentanti della controllata Annapurna Interactive hanno così provato a rispondere e rassicurare i propri fan dichiarando che "non stiamo andando da nessuna parte!", allontanando così (si spera definitivamente) lo spettro del fallimento.

Dal 2016 ad oggi, i vertici di Annapurna Interactive sono riusciti a ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel cuore degli appassionati di videogiochi grazie alla pubblicazione di titoli come What Remains of Edith Finch, il souslike Ashen, The Pathless, Florence e Outer Wilds, oltre alla trasposizione su Nintendo Switch di Gone Home, su quella per sistemi mobile di Flower e, più recentemente, sulla versione iOS di Journey. Naturalmente, vi terremo aggiornati in caso di sviluppi futuri.