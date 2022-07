Annapurna Showcase: da Flock a The Lost Wild, tutti gli annunci dell'evento

Nel corso della serata si è tenuto l'Annapurna Showcase, evento in diretta streaming durante il quale Annapurna Interactive - publisher noto anche per aver portato sul mercato il recente Stray - ha svelato al pubblico nuovi prodotti e aggiornamenti gratuiti per quelli già disponibili.

Ad aprire le danze è stato Hindsight, il titolo a base di esplorazione con focus sulla componente narrativa che approderà il prossimo 4 agosto 2022 solo su Nintendo Switch, Steam e App Store (iOS). È arrivato poi il turno di Bounty Star, uno shooter in terza persona che alterna fasi di combattimento ad altre tipiche dei gestionali e il cui arrivo è previsto su PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S con tanto di debutto su Xbox Game Pass sin dal day one. Altro annuncio è quello di Flock, un gioco cooperativo in sviluppo presso il team degli autori di Hohokum e I Am Dead. Flock si basa sul collezionare creature volanti in compagnia di altri giocatori e il suo lancio è previsto anche in questo caso su PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.

Dopo il teaser del nuovo progetto di Uvula (team di Keita Takahashi), abbiamo assistito al reveal di The Lost Wild, un survival horror in cui i Dinosauri ci daranno la caccia. Gli altri annunci riguardano la partnership con i team Yarn Owl e Third Shift, oltre che con i creatori di Kentucky Route Zero: le tre software house sono quindi al lavoro su giochi che verranno pubblicati da Annapurna Interactive. All'evento è tornato a mostrarsi anche Thirsty Suitors, che nel 2023 arriverà su Xbox Game Pass (e quindi su Xbox One e Xbox Series X|S), Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Lo Showcase ha coinvolto anche tanti progetti già disponibili sul mercato, tra i quali troviamo Hohokum: il titolo è infatti disponibile da questa sera anche su Steam. Come già preannunciato da qualche leak, inoltre, What Remains of Edith Finch supporta ora 4K e 60FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie ad un update gratuito per tutti i possessori del gioco. Bisognerà invece attendere un po' per l'upgrade di Outer Wilds, il cui arrivo è fissato al 15 settembre 2022 e sarà gratuito per chi ha già il titolo in libreria.

A raggiungere nuove piattaforme sarà anche The Pathless, che nel corso del prossimo inverno arriverà sia su Xbox che su Switch. Lo stesso vale per Maquette, che questo inverno sarà disponibile su Switch e Xbox Game Pass (oltre che sulle console della famiglia Xbox). A chiudere il cerchio è Solar Ash, che dal 6 dicembre 2022 potrà essere giocato su PC tramite Steam e, durante l'inverno, arriverà su Xbox Game Pass.