Annapurna Showcase, oggi in diretta su Twitch con Everyeye: a tutto Indie dalle 20:30!

Mentre festeggia lo straordinario successo riscosso dall'immaginario di Stray, il team di Annapurna Interactive non si adagia sugli allori ed è già pronto a sorprendere il pubblico con ulteriori annunci.

Per il secondo anno consecutivo, torna infatti l'Annapurna Interactive Showcase, appuntamento digitale interamente dedicato alle novità in arrivo nel mondo dello sviluppo videoludico indipendente. L'appuntamento con la diretta streaming è fissato per la serata di oggi, giovedì 28 luglio 2022. L'Annapurna Interactive Showcase prenderà ufficialmente il via alle ore 21:00.



Publisher di gioiellini quali Stray, I Am Dead, The Artful Escape of Francis Vendetti, Outer Wilds, What Remains of Edith Finch e moltissimi altri, Annapurna Interactive ha molti titoli in calendario, ancora privi di una data di uscita. Tra questi ultimi, possiamo segnalare Storyteller, il suggestivo Lorelei and the Laser Eyes, Hindsight e Thirsty Suitors. All'appello potrebbe inoltre rispondere anche Cocoon, annunciato durante l'ultimo Xbox Game Showcase.



Per saperne di più, non resta che attendere ancora poche ore!