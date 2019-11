Anne Takamaki protagonista dell'ultimo trailer di Persona 5 Scramble

Persona 5 Scramble sarà il primo action RPG della serie, per cui c'è molta curiosità attorno al titolo di Atlus, in uscita il 20 Gennaio in Giappone, ma che negli Stati Uniti e in Europa è ancora privo di una data d'uscita ufficiale, anche se è dato comunque in arrivo per il 2020.

La stessa Atlus, come ci aveva già abituato in Persona 5 e in generale nei titoli precedenti della saga, continua a pubblicizzare il suo gioco diffondendo di volta in volta dei brevi trailer. Abbiamo visto video dedicati a Joker, Sophia, Ryuji e Morgana, per citarne qualcuno, ed ora il nuovo filmato riguarda il personaggio di Anne Takamaki.

Doppiata da Nana Mizuki, Anne nel video parla di sé e del suo lavoro di modella. Sono presenti nel trailer anche i personaggi di Morgana e Sophia, con la quale Anne ha un divertente siparietto alla fine del video.

Se volete approfondire sul gioco, nei giorni scorsi sono arrivate tante nuove informazioni su Persona 5 Scramble insieme a nuovi dettagli che trovate tutti sul nostro sito. Sapevate ad esempio che Persona 5 Scramble non sarà ambientato solo a Tokyo? Che ne pensate del nuovo capitolo della saga? Cosa vi aspettate da questa nuova versione di Atlus?