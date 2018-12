Annette, Sherry e Brian Irons nelle nuove clip Report di Resident Evil 2

Continua la serie di video "Report" di Resident Evil 2: Capcom Japan ha pubblicato cinque nuove clip con focus su Sherry Birkin, Annette Birkin, Brian Irons, G1 e sull'Orfanotrofio.

I video Report diffusi nelle scorse settimane si concentravano invece su altri aspetti e personaggi del gioco come Ada Wong e i cani zombie, con queste brevi clip gli sviluppatori vogliono evidenziare i momenti ed i nemici salienti di Resident Evil 2, per far salire la tensione in vista del lancio.

Resident Evil 2 Remake uscirà in Europa il 25 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, secondo la classificazione dell'ESRB il gioco includerà "Acquisti In-Game Opzionali", descrizione generica che potrebbe indicare la presenza di un Season Pass, di DLC o magari di costumi e skin acquistabili separatamente, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte di Capcom.