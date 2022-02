Quanti anni ha Aloy in Horizon Forbidden West?

Uno degli elementi più apprezzati di Horizon Zero Dawn è stato la sua protagonista, la guerriera Aloy della tribù Nora. L'eroina sarà il personaggio principale anche di Horizon Forbidden West, il secondo capitolo della serie firmata Guerrilla Games disponibile su PlayStation 5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2022.

Vi siete mai chiesti quanti anni ha Aloy in Horizon? L'età esatta della ragazza è sempre stata un piccolo mistero: Aloy nasce il 4 aprile del 3021, con gli eventi di Zero Dawn che si svolgono principalmente nell'anno 3040, sebbene manchino date precise sullo svolgimento della storia. Basandoci su queste informazioni, si può dedurre che la giovane abbia tra i 18 ed i 19 anni durante il primo capitolo. Partendo da tale presupposto possiamo quindi avvicinarci alla sua età nella nuova avventura.

La vicenda di Forbidden West parte circa sei mesi dopo i fatti del predecessore, con i personaggi ripresi dal primo capitolo che, infatti, non si presentano particolarmente invecchiati o diversi nell'aspetto. Di conseguenza, Aloy dovrebbe stavolta avere un'età compresa tra i 19 ed i 20 anni. Non è da escludere che Forbidden West dia qualche dettaglio ancora più preciso sull'anno ed il mese esatto in cui si svolge la nuova storia.

Per ulteriori dettagli sul gioco, ecco quanto peserà Horizon Forbidden West su PS5. Nell'attesa un ripasso del predecessore può essere una buona idea: non perdetevi il nostro speciale sullo sviluppo di Horizon Zero Dawn.