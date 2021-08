Quanti anni ha Aloy in Horizon Zero Dawn per PS5, PS4 e PC?

Aloy, la ragazza dai capelli rossi protagonista dell'open world di Guerrilla Games, pubblicata nel corso del 2015 in esclusiva per console PlayStation 4 (e in seguito anche su PC), ha conquistato fin da subito l'affetto della community del titolo nonostante la scarsa quantità di informazioni fornite sul suo conto durante il gioco.

Prima di proseguire oltre, vi segnaliamo che i prossimi paragrafi potrebbero contenere diversi spoiler sull'avventura all'interno di Horizon Zero Dawn: consigliamo quindi a tutti i giocatori che non hanno ancora terminato la storia principale di non proseguire con la lettura, ed eventualmente di tornare su queste pagine in futuro.

Sull'identità di Aloy aleggiano in generale molte ombre e molti misteri, che vengono solamente in parte diradati e spiegati nel corso del gioco. Sulla carta la ragazza è semplicemente una componente della tribù dei Nora, una delle tante tribù di esseri umani che si contendono il controllo del territorio nelle zone di un Colorado ambientato mille anni nel futuro, in seguito ad un cataclisma globale. Nel corso dell'avventura, tuttavia, il giocatore potrà scoprire diversi retroscena sulla vera origine di Aloy, che si scoprirà essere una sorta di clone della scienziata che un millennio prima aveva progettato il sistema di ripopolamento del pianeta in seguito alla catastrofe.

C'è però un elemento caratteristico di Aloy che non viene mai descritto o specificato apertamente durante il gioco: l'età della ragazza. Questo dettaglio può però essere intuito abbastanza facilmente sfruttando alcune descrizioni e incrociando le poche informazioni temporali fornite dagli elementi narrativi. In particolare, durante la sequenza ambientata nel periodo dell'infanzia di Aloy, quella in cui trova il proprio Focus, la ragazza dovrebbe avere circa 6 o 7 anni. Successivamente invece il giocatore vive un salto in avanti di diversi anni, fino ad arrivare al giorno in cui Aloy affronta la prova di maturità della tribù: da questo momento la protagonista sarà costretta a lasciare la propria casa e la propria vecchia vita per partire alla ricerca della verità sulle proprie origini e sulla nascita del mondo in cui vive.

In conclusione, è quindi possibile affermare che, durante l'avventura principale di Horizon Zero Dawn, Aloy ha tra i 18 e i 20 anni circa, in attesa di scoprire quanti anni nel futuro sarà ambientato il sequel del gioco, ovvero Horizon Forbidden West, il quale ufficialmente dovrebbe essere rilasciato nel corso di quest'anno in esclusiva per PlayStation 5 nonostante nelle ultime settimane si stiano rincorrendo molte voci che vorrebbero Horizon Forbidden West per PS5 e PS4 rinviato al 2022.