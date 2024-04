Quanti anni bisogna avere per giocare a Roblox? Genitori, tenete d'occhio i vostri piccoli

Roblox è uno dei più grandi fenomeni videoludici del momento. Molto più di un semplice videogioco, è più corretto definirlo come una piattaforma di gioco, dato che funge da porta d'ingresso per le esperienze di intrattenimento più disparate. È molto popolare tra i giovanissimi, ma chi può effettivamente giocarci? Ecco cosa dice il PEGI.

Il PEGI, che sta per Pan European Game Information, è un sistema di valutazione valido su quasi tutto il territorio europeo che classifica i videogiochi in base alle fascie d'età di riferimento. Un gioco come Grand Theft Auto 5, ad esempio, ha un bollino PEGI 18 poiché può essere giocato solo dai maggiorenni, mentre Rocket League è classificato PEGI 3 perché è adatto a chiunque abbia più di tre anni di età.

E Roblox invece? Chi può giocarci? Roblox rappresenta un caso alquanto singolare. Fino a qualche tempo fa era classificato come PEGI 7, dunque veniva ritenuto adatto a tutti i bambini dai sette anni in su, ma il 30 settembre 2022 il PEGI ha deciso di cambiare classificazione e assegnargli un bollino con il punto interrogativo. Cosa significa? Significa che adesso Roblox è adatto a tutte le età, ma è consigliabile che i minori siano supervisionati dai genitori.

Il PEGI ha deciso di effettuare questo cambiamento alla luce della natura particolare di Roblox, che come abbiamo visto non è un semplice videogioco, bensì una piattaforma che ne ospita una moltitudine. Non potendo analizzare e valutare ogni singola esperienza esistente nel suo universo, l'organismo europeo consiglia ai genitori di tenere costantemente sott'occhio i propri figli mentre ci giocano, dal momento che in mezzo a tante esperienze considerabili sicure potrebbero essercene anche alcune non adatte ai più piccoli.

