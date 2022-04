Quanti anni ha Dante di Devil May Cry?

Sebbene i Devil May Cry si siano sempre focalizzati sul puro gameplay e sull’azione scenografica, trascurando vari aspetti legati alla narrativa, l’opera nata dal genio di Hideki Kamiya appare approfondita in tutto ciò che la compone. Oggi, dato lo sviluppo del franchise avvenuto a livello transmediale, possiamo anche dedurre l’età esatta di Dante.

Come sottolineato in un nostro speciale dedicato a Devil May Cry e alla storia di Dante, le informazioni di dominio pubblico riguardo alla vita del mezzo demone si rifanno a trascorsi tutt’altro che lineari: vari tasselli che una volta riuniti formano un grande e complesso mosaico. Partendo dal giorno in cui il figlio di Sparda nacque dal ventre di sua madre Eva, tra serie animate, drama CD, manga prequel e più di un romanzo, gli eventi in questione arrivano infatti a coprire quasi mezzo secolo. Nello specifico, ecco quanti anni aveva Dante nelle principali iterazioni del franchise.

Nel manga prequel di Devil May Cry 3 Dante ha 18 anni

Dante ha 18 anni In Devil May Cry 3 Dante ha 19 anni

Dante ha 19 anni Nel primo Devil May Cry Dante ha 28 anni

Dante ha 28 anni In Devil May Cry: The Animated Series Dante ha 34 anni

Dante ha 34 anni In Devil May Cry 2 Dante ha 35 anni

Dante ha 35 anni In Devil May Cry 4 Dante ha 38 anni

Infine, per quanto riguarda il più recente esponente della serie targata Capcom (ecco la nostra recensione di Devil May Cry 5), possiamo affermare con assoluta certezza che Dante ha compiuto 44 anni.