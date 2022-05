Quanti anni ha esattamente Atreus in God of War Ragnarok?

Previsto per il 2022 su PS5 e PS4, God of War Ragnarok promette di chiudere con il botto la saga norrena di Kratos con un'avventura dall'alto tasso di epicità e combattimenti spettacolari. Nell'attesa di metterci sopra le mani, scopriamo qualche curiosità su uno dei suoi personaggi più importanti.

Dopo aver già visto qual è l'età di Kratos in God of War Ragnarok, possiamo fare una stima anche per quanto riguarda l'età del figlio Atreus nel nuovo capitolo, partendo dal predecessore uscito nel 2018.

Secondo quanto è possibile apprendere dal fumetto dedicato al brand, all'inizio dell'ultimo God of War Atreus ha circa 11 anni. Aggiungendo a questa informazione il fatto che tra il capitolo per PS4 e il sequel in uscita intercorrono circa 3 anni di tempo (ovvero quelli necessari allo svolgimento del Fimbulwinter, che precede il Ragnarok), è possibile stimare con una buona precisione che all'inizio di God of War Ragnarok Atreus avrà almeno 14 anni, età in linea con l'aspetto e le conoscenze che il ragazzo ha dimostrato di possedere, apparendo dunque molto verosimile.

Non dimentichiamo inoltre che Atreus di God of War potrebbe essere in realtà il dio norreno Loki: il prossimo episodio della serie potrebbe finalmente chiarire una volta per tutte questo importante dilemma.