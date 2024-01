Quanti anni ha Ezio in Assassin's Creed Brotherhood?

Anche se le sue gesta si sono concluse più di dieci anni fa, Ezio Auditore da Firenze è ancora oggi l'Assassino preferito dai fan della serie Assassin's Creed. Merito dell'eccelso lavoro di caratterizzazione operato da Ubisoft, che ha narrato la sua storia attraverso tre videogiochi e diversi media collaterali.

Essendo stato protagonista di ben tre videogiochi della serie, abbiamo visto Ezio crescere, acquisire consapevolezza e maturare fino a diventare il mentore della confraternita degli Assassini e a compiere la sua missione finale. Abbiamo dunque avuto modo di vederlo attraverso diverse fasi della sua vita, dalla giovinezza all'età adulta, fino alla morte. Se siete giunti fin qui, è perché volete sapere quanti anni ha in Assassin's Creed Brotherhood: ve lo diciamo noi!

Quanti anni ha Ezio Auditore da Firenze in Assassin's Creed Brotherhood?

Lanciato originariamente nel 2010 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, Assassin's Creed Brotherhood è il capitolo di mezzo della trilogia di Ezio Auditore da Firenze. In altre parole, viene dopo Assassin's Creed II e prima di Assassin's Creed Revelations. La storia nel passato di Brotherhood inizia immediatamente dopo gli eventi del capitolo precedente, ossia nel dicembre del 1499: in questo momento Ezio ha 40 anni ed è in fuga dalla Cripta nascosta nel Palazzo Papale di Roma, dove ha affrontato e sconfitto Papa Alessandro VI, ossia Rodrigo Borgia.

Intenzionato a sgominare i Borgia, Ezio si mette sulle tracce di Cesare. La caccia si dipana nel corso di svariati anni, fino al confronto finale a Viana, in Spagna, del 1507: alla fine di Assassin's Creed Brotherhood Ezio ha dunque 48 anni.

Dopo quest'avvenimento, rincontriamo Ezio Auditore da Firenze direttamente nel capitolo successivo, in Assassin's Creed Revelations, nel 1511. A questo punto della sua vita ha 52 anni, ma questa è un'altra storia...