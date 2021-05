Quanti anni ha Joel in The Last of Us e The Last of Us 2?

The Last of Us ha appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo anche grazie alla caratterizzazione dei suoi personaggi, in particolare Joel Miller, protagonista principale del primo capitolo della serie Naughty Dog.

Sapete quanti anni ha Joel in The Last of Us e relativo seguito? Anzitutto è bene specificare che le due avventure non specificano mai in maniera chiara dell'ex contrabbandiere divenuto in seguito pattugliatore della contea di Jackson, e anche la stessa Naughty Dog in tal senso non ha fornito risposte precise sulla questione. Si sa che Joel è nato il 26 settembre di un momento non precisato della prima metà degli anni '80.

Il prologo del primo capitolo della serie è ambientato nella notte tra il 26 e il 27 settembre del 2013, al momento dello scoppio della pandemia di Cordyceps che distruggerà il mondo. All'epoca Joel avrebbe all'incirca 20 anni inoltrati, a ridosso dei 30 (se non addirittura già compiuti). Ha una figlia di nome Sarah, che al momento del prologo ha 12 anni: nel corso della serie lo stesso Joel specifica di aver avuto Sarah in giovanissima età. Dopo il prologo l'azione si sposta 20 anni avanti nel futuro, nel 2033: ciò significa che Joel ha ora un'età compresa tra i 40 anni inoltrati e 50 anni.

Si arriva a The Las of Us Parte II, ambientato 4 anni dopo l'epilogo del predecessore. Tenendo conto di questo lasso di tempo trascorso tra i due giochi, ciò significa che Joel dovrebbe avere un'età attorno massimo ai 55 anni, ma è probabile che sia anche più giovane di circa un paio d'anni. Con la mancanza di una precisa data di nascita quanto riportato sono delle stime semplici ma credibili, a meno che Naughty Dog non dia una risposta chiara e definitiva sulla questione in futuro.

