Quanti anni ha Kratos in God of War Ragnarok?

Nei prossimi mesi è molto probabile che Sony diffonderà nuove informazioni su God of War Ragnarok, ultimo capitolo della serie che dovrebbe uscire nel corso del 2022 e concludere la saga ambientata nel pantheon della mitologia norrena.

Uno dei misteri che ancora permane intorno alla figura di Kratos, e che molti fan sperano venga svelato ufficialmente nel nuovo capitolo, è quello relativo all'età del potente e carismatico semidio greco, la quale non viene mai citata in maniera esplicita all'interno della serie. Tramite una serie di indizi e di analisi su fatti storicamente accaduti è però possibile stimare l'età che avrà Kratos all'inizio del prossimo God of War Ragnarok.

I primi indizi derivano dai fumetti che raccontano i primi decenni di vita del protagonista, grazie ai quali possiamo affermare che, durante gli eventi che intercorrono tra God of War e God of War 3, Kratos aveva un'età compresa tra i 30 e i 35 anni. Passiamo ora ad analizzare alcuni fatti storici presenti nella serie: la distruzione di Sparta di God of War 3, avvenuta nel 464 A.C., e la fine del cosiddetto Fimbulwinter di God of War Ragnarok, datato al 535 D.C.



Sfruttando questi due punti di riferimento possiamo affermare che in God of War Ragnarok Kratos avrà circa 1.064 anni, età che sottolinea ancora una volta la natura divina del personaggio diventato ormai icona del mondo PlayStation.