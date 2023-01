Quanti anni ha Kratos in God of War Ragnarok? Le stime dei giocatori

Sono ben pochi i personaggi carismatici come Kratos, il protagonista indiscusso di God of War, una delle saghe simbolo di PlayStation. Sono passati quasi vent'anni dal debutto del primo gioco della serie, tuttavia lo spartano è in giro da molto più tempo, avendo messo a soqquadro sia l'antica Grecia sia la Scandinavia dei Vichinghi.

L'assortimento di civiltà visitate da Kratos ha spinto molti giocatori ad interrogarsi sulla sua età su Reddit, più precisamente in una discussione che può contare ben 2.400 upvote e centinaia di commenti. Sono moltissimi gli interventi goliardici, ma in mezzo a tante parole abbiamo trovato anche alcuni contributi molto interessanti. Un utente di nome StanktheGreat ha ad esempio fatto notare che Kratos potrebbe avere più di mille anni, poiché il finale di God of War 3 si svolge nel 464 avanti Cristo (anno nel quale la vera Sparta è stata distrutta da un terremoto) mentre il Fimbulwinter (la lunga stagione fredda che comincia alla fine di God of War 2018 preannunciando il Ragnarok) prende il via nel 535 dopo Cristo.

Tra God of War 3 e God of War (2018) sono dunque passati 999 anni, un numero in linea con la dichiarazione di Barlog che ha parlato ufficialmente di un lasso temporale di "circa 1000 anni". Dal momento che nel terzo capitolo della serie Kratos ha circa 45 anni, possiamo affermare che in God of War (2018) ne ha 1044 e in God of War Ragnarok (che si svolge 3 anni dopo il capitolo precedente, al termine del Fimbulwinter) ben 1047.

Nella discussione è possibile trovare molteplici interventi con numeri che variano leggermente in base alle interpretazioni sull'età di Kratos al termine della prima trilogia, tuttavia possiamo tranquillamente affermare che Kratos ha più di un millennio sul groppone. Una notizia che non stupisce, dal momento che non stiamo parlando di un uomo, bensì di un dio della guerra.