Quanti anni ha Kratos, il protagonista di God Of War?

La saga di God Of War è diventata sicuramente, insieme a quelle di Uncharted e The Last Of Us, una delle serie più iconiche all’interno del panorama delle esclusive per le piattaforme PlayStation, grazie alla sua pubblicazione a cavallo tra i cicli vitali di Playstation 3 e Playstation 4.

Proprio grazie all’ultimo capitolo, uscito in esclusiva su PlayStation 4 e sviluppato come una sorta di soft reboot della saga, la fama della serie è aumentata ancora di più, raggiungendo un vastissimo pubblico grazie ad un gameplay rinnovato e al fascino dell’ambientazione mitologica norrena. Un altro fattore che ha però sicuramente contribuito al successo della serie nel corso della sua vita, fin dal primo capitolo, è il carisma e il fascino esercitato dal protagonista, Kratos, un semidio che da ben quattro capitoli principali semina distruzione all’interno dei mondi abitati dagli dei.

Nonostante l’età di Kratos non venga mai specificata durante il corso dell’intera serie, è possibile fare una stima basandosi sull’aspetto del protagonista, che suggerisce un’età di circa 30 anni o poco più durante i primi 3 capitoli della serie, ambientati nella mitologia greca, che aumenta a una cifra simile ai 50 anni durante l’ultimo capitolo, nel quale Kratos appare decisamente invecchiato e dove è presente anche suo figlio, un ragazzino di circa 12-13 anni. Naturalmente, queste sono solamente supposizioni basate sull’aspetto fisico del personaggio, e va sottolineato che la sua natura di semidio potrebbe permettergli di vivere molto più a lungo di un comune essere umano. Chissà che alcuni dettagli sulla vera età di Kratos non vengano rilevati in God of War 2, annunciato ormai mesi fa dagli studi di Santa Monica di Sony con il nome di God Of War Ragnarok.