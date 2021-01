Quanti anni ha Lara Croft? L'età della protagonista di Tomb Raider

Lara Croft, la giovane archeologa inglese ed eroina dei videogame più famosa del mondo secondo il Guinnes World Record, ha esordito per la prima volta nel 1996 con il primo gioco della serie Tomb Raider, sviluppato da Core Design. Quanti anni ha il personaggio durante le sue avventure?

Parlando della biografia di Lara, è necessario fare una precisazione: ne esistono due versioni a partire dal 2013, anno in cui è stato pubblicato il primo capitolo di una serie reboot sviluppata non più dalla casa originale ma da Crystal Dynamics. La nuova trilogia, conclusasi nel 2018 con Shadow of the Tomb Raider, ha comportato infatti una revisione radicale della biografia del personaggio.

Nella serie originale Core Design, Lara Croft è nata nell'anno 1968 e compie la sua prima avventura nel 1996, all'età quindi di 28 anni. Questa versione della cacciatrice di tombe è una donna adulta, fredda e sarcastica, sicura di sé e delle sue capacità, che non esita di fronte a nulla.

Completamente diversa la Lara della serie reboot: oltre al fatto di essere più giovane (è nata nel 1992 e si imbarca a soli ventuno anni nella sua prima avventura in cerca di antiche civiltà), è ancora una ragazza insicura ed emotiva, decisamente più umana dell'originale. Curiosa e determinata, non per questo immune alla paura e al dubbio, risulta un personaggio in generale più vulnerabile.

Molte critiche sono state mosse alla sua ideatrice, Rhianna Pratchett, per aver sostanzialmente "demolito" la vecchia Lara Croft rimpiazzandola con "un'adolescente piagnucolosa"; d'altro canto, il personaggio originale mancava di umanità ed era palesemente pensata per un pubblico maschile. Se avete voglia di recuperare una delle due serie, o, perché no, entrambe, potrebbe interessarvi l'ordine in cui vanno giocati i Tomb Raider.