Quanti anni ha Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

L'età di Link nei vari giochi della serie di The Legend of Zelda è sempre stata un po' un mistero, considerate anche le diverse timeline che caratterizzano l'iconico franchise Nintendo. Sappiamo dunque quanti anni dovrebbe avere il celebre protagonista della serie in Zelda Tears of the Kingdom?

Ripartiamo anzitutto dall'età di Link in The Legend of Zelda Breath of the Wild: il nostro eroe ha infatti almeno 17 anni prima degli eventi del gioco, che diventano 117 se consideriamo il periodo di 100 anni trascorso dall'antefatto di Zelda Breath of the Wild all'inizio vero e proprio dell'avventura, con Link che si risveglia dopo essere stato ibernato per un secolo all'interno di un sacrario.

Qui entrano dunque in gioco le dichiarazioni di Eiji Aonuma in merito a Zelda Tears of the Kingdom ambientato dopo Breath of the Wild: il producer della serie ha infatti confermato che gli eventi del nuovo gioco si svolgono "poco dopo la conclusione di Breath of the Wild", senza tuttavia specificare in maniera più dettagliata quanto tempo effettivo è trascorso tra le due avventure. Basandoci dunque su questi dettagli ufficiali, ed ipotizzando che Tears of the Kingdom si svolge pochi mesi dopo il predecessore, è molto probabile che Link abbia ancora 117 anni, o al massimo 118, nel nuovo episodio (e fisicamente ancora diciassettenne o diciottenne di conseguenza).

E del resto, il personaggio non appare affatto invecchiato rispetto a quanto visto nel gioco precedente: ibernazione a parte, Link è ancora nel pieno della sua gioventù nella nuova avventura, pronto a salvare ancora una volta Hyrule dalle forze del male.