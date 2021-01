Quanti anni ha Nathan Drake, protagonista della serie Uncharted?

La saga di Uncharted è sicuramente una delle più famose ed apprezzate serie mai realizzate in esclusiva per piattaforme Playstation, e ormai sono usciti quattro giochi di Uncharted e due spin-off, pubblicati su PS3, PlayStation Vita e PlayStation 4.

Una porzione importante del successo della serie è senza dubbio dovuta al carisma dei molti personaggi principali che si avvicendano nel corso dei diversi capitoli, andando a plasmare così una narrazione di grande impatto. Tra tutti i personaggi che popolano l’universo di Uncharted, però, uno su tutti spicca per carisma, profondità e qualità di caratterizzazione: stiamo parlando, ovviamente, del protagonista, ovvero il cercatore di tesori Nathan Drake.

Nel corso della serie, che segue comunque un filo temporale e narrativo unico nonostante le avventure narrate siano sostanzialmente slegate l’una dall’altra, Nathan Drake compare in diversi momenti della propria vita e quindi ad età differenti, progressivamente sempre più vecchio. In particolare, nei quattro episodi principali della serie il nostro protagonista ha un’età di:

Uncharted Drake's Fortune - 31 anni

Uncharted 2 Il Covo dei Ladri - 33 anni

Uncharted 3 L'Inganno di Drake - 35 anni

Uncharted 4 Fine di un Ladro - 38 anni

Vi sono poi alcuni momenti, all’interno dei diversi capitoli della serie, in cui Nathan appare in periodi della sua vita molto distanti dal periodo che abbiamo appena citato, ovvero quello tra i 30 e i 40 anni: in particolare, è possibile giocare nei panni di Nathan Drake alcune sequenze in cui il protagonista è un ragazzino di circa 15 anni, altre in cui è poco più che ventenne, e infine un epilogo di Uncharted 4: Fine di un Ladro in cui la sua età è di circa 50 anni.