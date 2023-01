Nel corso della serie Uncharted, Nathan Drake cresce e matura, in linea con quanto avviene nella vita ad un ragazzo della sua età. Già... l'età. Ma quanti anni ha Nathan Drake in Uncharted 4 Fine di un Ladro, ultimo gioco della serie che lo vede protagonista?

Se in Uncharted Drake's Fortune, Nathan ha 31 anni, in Uncharted 2 Il Covo dei Ladri il nostro eroe ha 33 anni, mentre in Uncharted 3 L'Inganno di Drake ha 35 anni. Il cerchio si chiude con Uncharted 4 Fine di un Ladro, dove Nathan Drake ha 38 anni, sicuramente ben portati

Uncharted Drake's Fortune - 31 anni

Uncharted 2 Il Covo dei Ladri - 33 anni

Uncharted 3 L'Inganno di Drake - 35 anni

Uncharted 4 Fine di un Ladro - 38 anni

Dunque Nathan Drake non è un ragazzino ma un uomo adulto che vive le sue avventure in un lasso di età compreso tra i trenta ed i quarant'anni. Nel corso della serie abbiamo visto anche la versione adolescente di Nathan Drake e persino una versione più matura del personaggio che lo ritrae vicino ai 50 anni.

