Quanti anni ha Rose in Resident Evil Village Gold Edition?

In uscita il 28 ottobre 2022, Resident Evil Village Gold Edition introdurrà diversi nuovi contenuti inediti volti ad arricchire l'esperienza del gioco originale. Oltre alla visuale in terza persona ed una rinnovata modalità Mercenari, il piatto forte del pacchetto è rappresentato dal DLC Le Ombre di Rose.

Il contenuto aggiuntivo avrà per protagonista Rose, la figlia di Ethan Winters, protagonista di Resident Evil Village e del precedente Resident Evil 7 Biohazard. All'epoca degli eventi del gioco base era una semplice neonata, mentre in Le Ombre di Rose è raffigurata come un'adolescente: quanti anni ha quindi Rose nel contenuto aggiuntivo di Resident Evil Village Gold Edition?

La ragazza ha 16 anni all'inizio dell'espansione: considerato che gli eventi dell'ottavo capitolo principale di Resident Evil si svolgono nel febbraio del 2021 e che la giovane è nata nel 2020, ciò significa che la storia di Le Ombre di Rose è ambientata tra il 2036 ed il 2037. Nel tentativo di recidere ogni suo legame con il Megamicete, Rose entrerà in un mondo immaginario che la porterà all'interno del Castello Dimitrescu, in lotta contro le creature generate dai ricordi del temibile parassita.

Capcom ha confermato che Resident Evil Village Le Ombre di Rose concluderà la saga della famiglia Winters iniziata nel settimo capitolo, motivo che rende quindi ancora più intrigante il DLC. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Resident Evil Village Le Ombre di Rose, provato al TGS 2022.