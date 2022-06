Quanti anni ha Sonic? Il riccio blu di SEGA è un adolescente!

Tra fumetti, cortometraggi, giochi da tavolo, serie animate, film live action e oltre cento videogiochi pubblicati (ai quali si aggiungerà anche il nuovo Sonic Frontiers provato da noi a Los Angeles), la storica mascotte di SEGA ha alle spalle una carriera degna del migliore fondo pensione. Eppure, il riccio blu è ancora nel fiore dei suoi anni.

Limitandoci alle principali iterazioni del franchise (nonostante abbia iniziato a sfrecciare su Sega Mega Drive nel ‘91), Sonic non ha mai avuto più di 16 anni, come d’altronde traspare anche da quel carattere libertino che lo rende sempre pronto a seguire il suo istinto. Nel caso ve lo steste chiedendo, l’informazione compare riportata all’interno del museo interattivo che è possibile esplorare giocando a Sonic Jam, in uno spazio tridimensionale pieno zeppo di contenuti legati alla serie quali artwork, materiale promozionale, tracce musicali e curiosità di vario tipo.

L’età del riccio venne però stabilità in via ufficiale e definitiva durante lo sviluppo di Sonic Adventure, quando SEGA organizzò un concorso interno all’azienda per determinare chi avrebbe dovuto ridisegnare il personaggio. A vincere fu Yuji Uekawa, il character designer di Sonic R, che nel tentativo di avvicinare il riccio blu al proprio target ne creò una versione generalmente più slanciata, dagli occhi verdi e quindicenne.

