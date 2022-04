Quanti anni ha Sora nei videogiochi di Kingdom Hearts?

Grazie al trailer d’annuncio di Kingdom Hearts 4 (mostrato durante l’evento dedicato al 20º anniversario della serie), gli amanti del franchise nato dalla collaborazione tra Square Enix e Disney hanno potuto vedere Sora sotto una luce più matura del solito. A proposito del giovane protagonista, qual è l’età di Sora nei precedenti Kingdom Hearts?

Tralasciando i numerosi spin-off della saga diretta da Tetsuya Nomura, nei quali ci è stato possibile vederlo a soli quattro anni, Sora affronta gli eventi narrati nel primo Kingdom Hearts (uscito nel 2002 su PS2) all’età di quattordici anni. Nella seconda iterazione principale della serie, invece, che ricordiamo essere giunta in Europa il 29 settembre 2006 sempre in esclusiva PS2, il custode del Keyblade aveva già compiuto quindici anni; il personaggio continua infine ad avere questa età anche in Kingdom Hearts III. In conclusione, tenendo conto dei suoi ritmi di crescita fra un capitolo principale e l’altro, viene naturale pensare che Sora in Kingdom Hearts IV potrebbe aver raggiunto la maggiore età.

A proposito del nuovo capitolo fresco d'annuncio, sulle pagine di Everyeye ci siamo chiesti cosa dovremmo aspettarci da Kingdom Hearts 4. Una domanda tutt’altro che scontata, dal momento che al giorno d’oggi deve necessariamente tenere conto di realtà immaginarie, viaggi nel tempo e dimensioni oniriche.