Quanti anni ha Super Mario? L'età della celebre icona Nintendo

Dalla sua originale apparizione in Donkey Kong del 1981 e passando attraverso innumerevoli avventure nei decenni successivi, Super Mario è divenuto una delle più grandi e riconoscibili icone del mondo videoludico, famoso anche tra chi di gaming non se ne intende.

Nonostante sia comparso in più di 200 giochi, sono tante le curiosità (sapete ad esempio perché Super Mario si chiama così?) ed i misteri che circondano il baffuto idraulico della Grande N. Tra le questioni mai del tutto chiarite c'è in particolare l'effettiva età del nostro eroe: quanti anni ha Super Mario? Lo abbiamo visto neonato in Super Mario World 2: Yoshi's Island, ma nessuno dei giochi chiarisce effettivamente questo dettaglio.

L'unica risposta ufficiale sulla questione è arrivata dal suo creatore, Shigeru Miyamoto, nel corso di un'intervista sul sito ufficiale Nintendo giapponese risalente al 2005: stando al leggendario game designer, Mario ha un'età compresa tra i 24 ed i 25 anni. Il numero 2 della rivista americana Nintendo Power, risalente al 1988, all'interno del calendario allegato riporta inoltre il giorno di nascita, fissato all'11 ottobre.

Chiaramente si tratta di risposte che potrebbero lasciare perplessi più giocatori, in particolare perché le apparenze dell'iconico personaggio fanno pensare ad un'età più avanzata. Sulla questione, tuttavia, Miyamoto ed altri esponenti Nintendo non si sono mai espressi in maniera più precisa nel corso degli anni. Mario, insomma, va considerato come un giovane nel pieno delle sue forze, pronto così a vivere le avventure più incredibili.

