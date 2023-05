Annihilape-EX flette i muscoli nel nuovo box del GCC Pokémon: in arrivo a luglio!

Dopo aver scoperto che il prossimo set del GCC Pokémon si chiamerà Raging Surf e sarà dedicato a Garchomp e Gholdengo, è ora un altro mostriciattolo di Paldea a essere protagonista di un nuovo box per collezionisti. The Pokémon Company, infatti, ha annunciato il box da collezione di Annihilape-EX, in arrivo a luglio in occidente.

Il box, di cui potete vedere alcune immagini nella galleria in calce a questa notizia, avrà come carta principale l'Annilihape-EX dell'espansione Clay Burst: quest'ultimo, oltre che nell'edizione da collezione, dovrebbe essere incluso anche nel set Evoluzioni a Paldea di Pokémon Scarlatto e Violetto, in arrivo in Europa a giugno e che dovrebbe contenere le carte dei due set "gemelli" Clay Burst e Snow Hazard, rilasciati ad aprile in Giappone. Come sempre, il box conterrà una carta foil di Annihilape-EX, due carte foil di Primeape e Mankey e ben quattro pacchetti di espansione di Evoluzioni a Paldea. Attenzione, però: al contrario di diversi altri box da collezione, quello appena presentato da The Pokémon Company non sembra contenere alcuna carta jumbo, la quale dovrebbe dunque essere stata sostituita dalle due foil citate poco fa. Infine, il box conterrà anche un codice per il GCC Pokémon Online.

L'uscita del box di Annihilape-EX è prevista per il 14 luglio negli Stati Uniti: considerato che tra il lancio di Evoluzioni a Paldea a inizio giugno e quello di Raging Surf a fine settembre vi saranno diversi mesi di "pausa", non è affatto improbabile che nella stessa data l'edizione da collezione arrivi anche in Europa.