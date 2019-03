Anniversario di Sea of Thieves: Rare festeggia con un Ricco Aggiornamento!

Apprezzata esclusiva della Casa di Redmond, Sea of Thieves si prepara a festeggiare in grande stile il proprio nuovo anniversario. Per presentare tutte le novità Rare ha pubblicato un Trailer dedicato.

Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news. Quest'ultimo introduce i giocatori a "L'Aggiornamento dell'Anniversario", contenuto presentato dalla Software House come "L'inizio di una nuova Età dell'Oro" ed introdotto con queste parole: "Dopo un anno di sfrenate avventure, Sea of Thieves è lieto di presentare l'aggiornamento dell'anniversario, un'esperienza di gioco ampliata e potenziata basata sul viaggio inaugurale dello scorso anno che porta un'intera gamma di miglioramenti".

Tra i contenuti principali che caratterizzeranno i festeggiamenti troviamo:

L'Arena : una nuova modalità competitiva, che consente ai giocatori di affrontare con altri equipaggi "in una modalità di gioco separata che si svilupperà parallelamente alle tue avventure in Sea of Thieves".

: una nuova modalità competitiva, che consente ai giocatori di affrontare con altri equipaggi "in una modalità di gioco separata che si svilupperà parallelamente alle tue avventure in Sea of Thieves". Storie Assurde - Shores of Gold : aggiungerà una nuova trama al mondo di Gioco, con un'espansione che consentirà ai giocatori e alle giocatrici di seguire le avventure narrative di personaggi inediti e vecchie conoscenze.

: aggiungerà una nuova trama al mondo di Gioco, con un'espansione che consentirà ai giocatori e alle giocatrici di seguire le avventure narrative di personaggi inediti e vecchie conoscenze. La Chiamata del Cacciatore : rappresenta una nuova Compagnia di Commercio, grazie alla quale sarà possibile dedicarsi alla pesca e alla cucina.

: rappresenta una nuova Compagnia di Commercio, grazie alla quale sarà possibile dedicarsi alla pesca e alla cucina. In occasione dell'aggiornamento saranno inoltre aggiunte altri miglioramenti: "C'è il pericolo di maggiori danni alle navi, il che significa che sul tuo amato vascello potrebbe rompersi un albero, un argano o perfino il timone, rendendo la navigazione e la fuga da una battaglia molto complicate. C'è anche la novità dell'arpione, grazie al quale un nemico molto abile potrebbe rubarti i tesori e le navi possono effettuare delle sorprendenti manovre". A ciò si aggiungono nuovi temibili nemici.

Insomma, un contenuto che si presenta come piuttosto ricco e che sarà pubblicato da Rare il prossimo: ansiosi di tornare a solcare i mari? Recentemente, Sea of Thieves aveva visto la pubblicazione dell' espansione Forsaken Shores , mentreha commentato l'introduzione del cross-play in Sea of Thieves