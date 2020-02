The Order 1886 festeggia il quinto anniversario: ancora nessuna notizia su di un sequel

Esattamente cinque anni fa, il 20 febbraio 2015, The Order: 1886 compiva il suo debutto sul mercato videoludico, andando ad arricchire la softeca di PlayStation 4.

La produzione firmata dagli sviluppatori di Ready at Dawn approdava infatti in esclusiva sulla console di casa Sony, generando reazioni ampiamente diversificate in seno alla community videoludica. Oggi, il titolo festeggia il proprio quinto anniversario, ma, per ora, le avventure del carismatico Sir Galahad restano incompiute. Allo stato attuale, non è infatti mai giunto alcun annuncio ufficiale da parte di Sony o della software house in merito allo sviluppo di una nuovo titolo che si assuma sulle spalle l'eredità della produzione.

Al contrario, nel luglio dello scorso anno, veniva invece smentito un rumor su un sequel di The Order: 1886 per PS5. Il 2020 si è aperto con nuove presunte indiscrezioni in tal senso, che restano tuttavia prive di alcun tipo di conferma ufficiale. Per ora, dunque, nulla sembra muoversi nella direzione di un ritorno delle atmosfere della Londra Vittoriana di The Order: 1886. Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe veder ritornare Sir Galahad, magari su PlayStation 5?



Sulle pagine di Everyeye, il nostro Giuseppe Carrabba ha provato, diverso tempo fa, ad ipotizzare un futuro per The Order: 1886.