Anno 1800 come sarà su PS5 e Xbox Series X/S? Il video di Ubisoft svela la Prova Gratuita

Dopo aver annunciato la data d'uscita di Anno 1800 su PS5 e Xbox Series X/S, Ubisoft pubblica un interessante video diario che mostra le nuove versioni dello strategico e conferma l'arrivo di una Prova Gratuita di Lancio.

A partire dalla data di commercializzazione e nelle giornate immediatamente successive, tutti gli appassionati di strategici potranno immergersi nelle atmosfere di Anno 1800 con una Prova di Lancio che coinvolgerà tutte le versioni del titolo.

La prova gratuita di Anno 1800 sarà disponibile dal 16 al 23 marzo e darà accesso a tutti i contenuti della versione console sviluppata da Ubisoft Mainz. Il porting PS5 e Xbox Series X/S di Anno 1800 vanta tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni che ampliano e arricchiscono ulteriormente l'offerta ludica della versione PC.

Tra gli interenti compiuti dagli autori tedeschi spicca il lavoro svolto sull'interfaccia utente e sui controlli, entrambi ridisegnati da zero per aderire al nuovo contesto delle console e, con esso, all'utilizzo del controller in sostituzione di mouse e tastiera. In attesa di edificare il nostro impero commerciale su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Anno 1800 su PC, con tutte le riflessioni e analisi sullo strategico di Ubisoft.