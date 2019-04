Anno 1800 è il gioco più velocemente venduto di sempre della serie Ubisoft

Al netto delle critiche piovute a causa dell'accordo stretto tra Ubisoft ed Epic Games Store, Anno 1800 sta ricevendo al lancio un'accoglienza particolarmente positiva, tanto da essere diventato il capitolo più velocemente venduto della serie.

A confermarlo sono gli stessi vertici di Ubisoft, che hanno diffuso un comunicato tramite cui hanno orgogliosamente condiviso alcuni dei numeri registrati da Anno 1800 nei suoi primi giorni di vita, che trovate di seguito:

I giocatori hanno raggiunto quasi 7 milioni di cittadini fra tutte le loro isole, più di tre volte la popolazione globale di Anno 1899;

I giocatori hanno costruito più di 10 milioni di navi;

I giocatori hanno piantato più di 1 milione di campi di grano.

"Anno 1800 ha rappresentato un incredibile viaggio per tutta la gente che lavora ad Ubisoft Blue Byte, e siamo davvero felici di vedere i giocatori divertirsi giocando al titolo. Sin dall'annuncio, la community di Anno 1800 ci ha fatto pervernire il suo immenso feedback tramite la piattaforma Anno Union e ci ha aiutati a pubblicare un gioco eccellente. Ci sentiamo davvero privilegiati ad avere una delle comunità più devote dell'industria videoludica. Dopo questo straordinario lancio, ci stiamo impegnando per fornire il miglior supporto post-lancio possibile per Anno 1800, e non vediamo l'ora di mostrarvi di più!".

Ricordiamo ai lettori che Anno 1800 è disponibile ora per PC, acquistabile esclusivamente tramite uPlay ed Epic Games Store. Per un approfondimento sullo strategico di Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Anno 1800.