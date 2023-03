Anno 1800 e non solo: il gioco Ubisoft è nella lineup dei Free Play Days di Xbox

Lo strategico di Ubisoft Anno 1800 è arrivato su PS5 e Series X, lasciando l'utenza piacevolmente sorpresa per l'attracco del popolare ed apprezzatissimo gioco targato Ubisoft anche sulle console di ultima generazione. È tempo di provare ancora una volta questa grande avventura, disponibile gratuitamente in occasione dell'importante evento.

Al di là del video di Ubisoft che ha svelato la prova gratuita di Anno 1800, il titolo in questione fa parte, insieme a ben altri due giochi, della line-up dei Free Play Days di Xbox. Come comunicato in via ufficiale dal portale proprietario della casa di Redmond, infatti, la lista dei prodotti gratuiti per i possessori di Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate si è aggiornata, ma quali potranno essere riscattati per poco senza costi aggiuntivi?

Nella lista dei titoli gratis per un lasso di tempo limitato troviamo:

Anno 1800 Console Edition, disponibile nella sua edizione standard in questo elenco ma acquistabile a 39,99 euro o 49,99 nel caso della Deluxe;

Session: Skate Sim, la cui standard edition è attualmente acquistabile a 24,99 euro, mentre la Deluxe edition è disponibile a 59,99 euro;

Autonauts, rilasciato solo nella sua edizione standard che può essere comprata a 19,99 euro.

I giochi in questione potranno essere scaricati e avviati gratuitamente dal 16 marzo fino alle 07:59 del 19 marzo 2023. Anche in questo caso, l'iniziativa sarà quindi disponibile per poco. Affrettatevi, quindi, a provare ciò che i nuovi prodotti della line-up dei Free Play Days hanno da offrire, anche se il piatto forte di questo periodo - Anno 1800 - potrà essere provato gratuitamente fino al 23 marzo.