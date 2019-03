Anno 1800 sarà pubblicato solo su Uplay e Epic Games Store

Rimasta pienamente soddisfatta dell'accordo stretto in occasione della pubblicazione di Tom Clancy's The Division 2, Ubisoft ha deciso di rinnovare il sodalizio con Epic Games in vista dell'arrivo imminente di Anno 1800, il nuovo capitolo della serie strategica della compagnia transalpina.

Pertanto, Anno 1800 sarà disponibile esclusivamente via Uplay o Epic Games Store. Tuttavia, se avete intenzione di giocare il titolo su Steam siete ancora in tempo per farlo: entro e non oltre il 16 aprile potete acquistare ancora il titolo sulla piattaforma di Valve e godere in futuro di tutti gli aggiornamenti e contenuti aggiuntivi che il titolo accoglierà dopo il lancio. Ubisoft ha confermato inoltre che gli utenti saranno in grado di giocare fra loro come una unica community, a prescindere che si utilizzi Uplay, Epic Games Store o Steam.

In attesa della release finale, potrete provare con mano Anno 1800 dal 12 al 14 aprile, quando si terrà - questa esclusivamente su Uplay e Epic Store - la Open Beta del gioco.

Inizialmente previsto al lancio a febbraio, Anno 1800 farà il suo debutto ufficiale su Personal Computer il 16 aprile. Il team di sviluppo di Ubisoft ha promesso che il titolo godrà di un ricco e duraturo supporto post-lancio.