Anno 1800 quando arriva su PS5 e Xbox Series X/S? Lo svela il nuovo video di Ubisoft

A distanza di pochi mesi dall'annuncio di Anno 1800 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Ubisoft è lieta di svelare la data di commercializzazione del porting console di questo apprezzato strategico che, con i suoi oltre 2,5 milioni di giocatori, è il titolo più venduto dell'intero franchise.

La versione console di Anno 1800 è stata realizzata dallo stesso studio occupatosi della versione PC, Ubisoft Mainz, e promette di offrire tutti i contenuti del gioco originario in aggiunta a numerose migliorie e ottimizzazioni.

Nella rosa di interventi compiuti dalla software house tedesca spicca il lavoro svolto sull'interfaccia utente e sui controlli, entrambi ridisegnati da zero per adattarsi al nuovo contesto e all'utilizzo del controller in sostituzione di mouse e tastiera.

Anno 1800 Console Edition sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal 16 marzo. Il titolo è preordinabile da oggi nella doppia edizione Standard e Deluxe: la versione Standard, in vendita al prezzo consigliato di 40 euro, comprende il gioco base e gli aggiornamenti più importanti, mentre la Deluxe Edition, dal costo di 50 euro, contiene anche i tre pacchetti cosmetici Zona Pedonale, Luna Park e Città Vivaci.

In attesa di cimentarci nelle sfide offerte dalle versioni console dello strategico di Ubisoft, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Anno 1800 su PC.