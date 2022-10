Anno 1800, sorpresa: lo strategico di Ubisoft arriva su PS5 e Xbox Series X

Con una mossa a sorpresa, Ubisoft annuncia ufficialmente lo sviluppo del porting console di Anno 1800: l'ambizioso strategico sulla rivoluzione industriale arriverà solo su piattaforme di nuova generazione, e quindi esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A occuparsi di questa nuova versione di Anno 1800 saranno gli stessi sviluppatori del kolossal strategico originario, ovvero gli studi di Blue Byte. Le edizioni PS5 e Xbox Series X/S dovrebbero vantare i medesimi contenuti dell'esperienza strategica e gestionale vissuta su PC dagli appassionati del genere, ma in una veste ludica rinnovata dalla presenza di un'interfaccia rivista e corretta in funzione dell'utilizzo del controller in sostituzione del binomio mouse/tastiera.

Un primo contatto con la riedizione console di Anno 1800 lo avremo a novembre, con la fase di beta testing organizzata dalla sussidiaria tedesca di Ubisoft per finalizzarne lo sviluppo dopo aver ricevuto i feedback dalla community. Qualora foste interessati, Ubisoft ha già aperto la pagina per effettuare l'iscrizione al Technical Test di Anno 1800 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S (trovate il link in calce alla notizia).

Per un veloce 'ripasso', vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Anno 1800, la rivoluzione industriale secondo Blue Byte.