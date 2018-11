Anno 1800: Ubisoft rivela i requisiti di sistema per partecipare alla Beta

I vertici di Ubisoft e i curatori del "blog istituzionale" della serie strategica di Anno fissano l'inizio della prima, vera fase di beta testing di Anno 1800 per fine novembre e pubblicano la doppia scheda con i requisiti di sistema minimi e raccomandati da soddisfare per poter accedere al Technical Test su PC.

Dalle pagine di Anno Union apprendiamo la volontà degli sviluppatori degli studi Blue Byte di dare al maggior numero possibile di appassionati la possibilità di partecipare alla beta di Anno 1800 iscrivendosi attraverso il relativo form di registrazione, a patto però di rientrare nelle specifiche di sistema qui illustrate:

Anno 1800: Requisiti di sistema Raccomandati (Beta)

Processore: Intel i5 3470 o AMD FX 6350

Memoria RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce 670 GTX o AMD Radeon R9 285

Sistema Operativo: Microsoft Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10 (64-bit)

Spazio su Hard Disk: 26 GB circa

Anno 1800: Requisiti di sistema Raccomandati (Beta)

Processore: Intel i5 4690k o AMD Ryzen 5 1400

Memoria RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce 970 GTX o AMD Radeon RX 480

Sistema Operativo: Microsoft Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10 (64-bit)

Spazio su Hard Disk: 50 GB circa

La sussidiaria tedesca di Ubisoft ci tiene a precisare che tali specifiche, per la natura dei test da condurre su PC assieme ai partecipanti alla beta, saranno passibili di modifica nel corso delle prossime settimane e non coincideranno con i requisiti minimi e raccomandati del titolo finale che verranno comunicate a ridosso del lancio di Anno 1800, previsto in maniera indicativa per il mese di febbraio del 2019.