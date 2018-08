Anno 1800 uscirà il 26 febbraio 2019 su PC: svelate le edizioni Digital Deluxe e Pioneers

Ubisoft ha annunciato che Anno 1800 sarà disponibile dal 26 febbraio 2019 su PC Windows. Anno 1800 invita i giocatori a scoprire il XIX secolo, un'epoca di industrializzazione, diplomazia e scoperta.

Oltre a combinare caratteristiche dei precedenti titoli, Anno 1800 implementa un gameplay innovativo con la scoperta del Sud America e la feature Spedizioni.

Ricco di innovazioni tecnologiche, cospirazioni e alleanze perennemente mutevoli, il XIX secolo è l'ambientazione perfetta per il classico gameplay di Anno. Anno 1800 offre ai giocatori innumerevoli opportunità per mettere alla prova le proprie capacità di comando. I giocatori possono edificare grandi metropoli, pianificare reti logistiche efficienti, colonizzare un nuovo continente esotico, inviare spedizioni in tutto il globo e sgominare i propri avversari tramite diplomazia, commercio, o guerra.

Anno 1800 riprende alcune caratteristiche molto apprezzate dei precedenti titoli, tratte da 20 anni di storia di Anno, offrendo quindi una ricca esperienza di pianificazione urbana, che comprende una campagna narrativa, una modalità sandbox altamente personalizzabile e il classico multiplayer della serie. Anno 1800 vedrà il ritorno di feature molto richieste come AI nemiche individuali, merci di scambio trasferibili, mappe generate casualmente, gameplay multisessione, oggetti e altro.

Per permettere di rivivere questa epoca fondamentale, Anno 1800 introduce nella serie diverse feature inedite. Le spedizioni consentono ai giocatori di mandare squadre di specialisti in giro per il mondo in cerca di fama e fortuna, mentre il nuovo sistema di forza lavoro rende la gestione delle fabbriche più difficile e realistica che mai. Infine, i giocatori colonizzeranno il Sud America cercando di aggiudicarsi l'oro nero che alimenta questa nuova epoca dell'industria.

Per molti mesi, Anno 1800 ha invitato i giocatori a prendere parte alla creazione e allo sviluppo del gioco esprimendo i propri feedback tramite la Anno Union. Al momento sono stati pubblicati più di 100 articoli su blog, sono stati postati 10.000 commenti, e sono stati organizzati 4 contest per la community. Questa collaborazione tra i giocatori e lo studio permette al team di sviluppo di plasmare il gioco e aggiungere feature richieste dalla community.

In aggiunta, Ubisoft ha annunciato le edizioni Digital Deluxe e Pioneers* di Anno 1800:

, i giocatori riceveranno il gioco base e avranno inoltre accesso al Digital Deluxe Content, che include il primo DLC del gioco "The Anarchist", la colonna sonora, un artbook e loghi esclusivi per le compagnie. La Pioneers Edition includerà il gioco base, uno steelbook, un artbook di 120 pagine, 3 litografie e una lettera, nonché la colonna sonora del gioco, tutto questo all’interno di un'esclusiva scatola da collezione. Oltre a questi contenuti fisici, il primo DLC del gioco, "The Anarchist", e loghi esclusivi per le compagnie saranno disponibili digitalmente.

I giocatori che prenotano Anno 1800 riceveranno l'Imperial Pack con contenuti aggiuntivi per il gioco.