In che anno è ambientato Assassin's Creed 2 con Ezio Auditore?

Assassin's Creed II è considerato ancora oggi come uno dei migliori episodi della popolare serie Ubisoft, capace di apportare numerose migliorie al capostipite uscito un paio d'anni prima ed introducendo l'amato protagonista Ezio Auditore da Firenze, protagonista anche delle due successive iterazioni del brand.

Rispetto al primo Assassin's Creed con protagonista Altair, il seguito cambia non solo protagonista ma anche setting storico, portando i giocatori ad esplorare l'Italia rinascimentale. E dunque in che anno è ambientato Assassin's Creed II? Anzitutto è bene chiarire che le vicende non si svolgono nel corso di un singolo anno, ma coprono un periodo decisamente più corposo che ci mostra anche la nascita dello stesso Ezio (a tal proposito ecco quando nasce Ezio Auditore di Assassin's Creed).

L'avventura vera e propria comincia comunque nel 1476, a Firenze: all'epoca Ezio è un adolescente di 17 anni che si gode la bella vita frequentando la nobiltà fiorentina, ma la sua vita verrà sconvolta quando scoprirà i legami della sua famiglia con la Confraternita degli Assassini e della loro infinita guerra con l'Ordine dei Templari. In seguito all'impiccagione del padre e dei suoi due fratelli, Ezio inizierà la sua lotta contro i Templari, che proseguirà nei decenni a venire.

La fase conclusiva di Assassin's Creed II si svolge nel 1500: il gioco copre dunque 24 anni complessivi e ci permette di assistere alla crescita di Ezio non solo come uomo, ma anche come membro degli Assassini. Per quanto riguarda invece le date delle sue avventure successive, Assassin's Creed Brotherhood si svolge in un periodo compreso tra il 1500 e il 1506, mentre gli eventi di Assassin's Creed Revelations avvengono a cavallo tra il 1511 e il 1512. Nell'arco dei tre giochi, la fase ambientata nel presente con protagonista Desmond Miles avviene invece nel 2012.

