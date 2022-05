In che anno è ambientato Call of Duty Modern Warfare 2?

Call of Duty Modern Warfare 2 arriverà nel corso del 2022, riportando ancora una volta i giocatori nel periodo moderno della saga sparatutto di Activision. Considerando le finora poche informazioni che abbiamo sul titolo, sappiamo in che anno è ambientato esattamente il prossimo COD?

Non ci sono conferme ufficiali sulla precisa collocazione temporale dell'opera. Gran parte della storia è ancora avvolta nel mistero, ma è possibile ipotizzare quando si svolgeranno gli eventi di Call of Duty Modern Warfare 2 considerando la sua natura di sequel al capitolo uscito nel 2019. Proprio quel gioco, infatti, vedeva la storia svilupparsi nello stesso anno d'uscita, a parte qualche flashback riguardante le dinamiche passate di alcuni personaggi. Se gli autori intendono proseguire ancora con questo tipo di impostazione narrativa, allora la seconda parte racconterebbe una storia ambientata proprio nel 2022, con tutta probabilità portando avanti gli eventi del reboot che vedevano il Capitano Price mettere assieme la sua celebre squadra speciale.

Sul progetto c'è ancora tanto da scoprire, ma il noto insider Tom Henderson sembra già avere una data per l'annuncio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 2. E per quanto riguarda l'impianto ludico dello sparatutto? Anche qui poche informazioni, tuttavia sembra che in COD Modern Warfare 2 ci sarà una modalità in stile Escape From Tarkov.